Una mujer fue detenida tras agredir a la dueña de una despensa
Es acusada de agredir a la propietaria de una despensa y provocar daños en el frente del comercio ubicado en el barrio Autódromo.
El episodio ocurrió cerca de las 23 en la esquina de Tripulantes del Fournier y Pasaje del Tejar. Según la denuncia, la acusada se presentó en el local y pidió cigarrillos. Ante la negativa de la comerciante, de 46 años, reaccionó de manera violenta.
De acuerdo con el relato de la víctima, la mujer la golpeó en el rostro y luego utilizó una base de cemento para atacar el portón del negocio, causando la rotura y el desprendimiento de parte de la estructura.
La comerciante sufrió una leve inflamación facial producto de la agresión y recibió asistencia en el lugar.
Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a la zona y encontraron a la sospechosa alterada, mientras continuaba increpando a personas que se encontraban frente al comercio.
Durante el operativo se registraron momentos de tensión cuando varias personas comenzaron a congregarse en el lugar y arrojaron piedras, por lo que los uniformados resolvieron trasladar de inmediato a la mujer a la comisaría.
La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Vicente Daniel, dispuso la formación de una causa por los delitos de daños y lesiones leves. La imputada quedó a disposición de la Justicia.
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