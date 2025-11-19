Una mujer de 33 años fue aprehendida hoy en una vivienda del barrio Las Heras, acusada de tentativa de robo por efracción. El hecho fue advertido tras un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una persona dentro de una propiedad ajena.

Ads

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas encontró a la imputada dentro del domicilio de un hombre de 70 años, ubicado en Gutemberg al 5900. Según se comprobó, accedió al domicilio tras dañar la puerta de acceso.

Fuentes policiales informaron además que la mujer ya había sustraído varios elementos del interior de la vivienda.

Ads

Puede interesarte

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, avaló la aprehensión y dispuso la formación de actuaciones por el delito de “tentativa de robo por efracción”. Asimismo, ordenó la notificación de la imputada y su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Ads