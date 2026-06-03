Un hombre de 26 años fue aprehendido, acusado de amenazar con un machete y agredir físicamente a una mujer durante un episodio de violencia ocurrido en una vivienda de la zona sur de la ciudad.

Ads

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Ortiz de Zárate, donde efectivos del Comando de Patrullas intervinieron y procedieron a la detención del imputado.

Según la denuncia de la víctima, momentos antes se había producido una discusión en la que el agresor la amenazó utilizando un machete, la golpeó y provocó daños en distintos elementos del interior de la vivienda.

Ads

Puede interesarte

La mujer manifestó su intención de instar la acción penal y solicitó una medida de restricción de acercamiento. Además, presentaba escoriaciones compatibles con lesiones de carácter leve.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de causa por los delitos de amenazas calificadas y lesiones leves, junto con las actuaciones de rigor y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads