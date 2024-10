Julieta Nielsen Aguerri actualmente es médica traumatóloga en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y futbolista profesional a nivel local. Tal como se sabe en la ciudad, el equipo femenino de Aldosivi consiguió por primera vez un ascenso a la segunda categoría del fútbol femenino y allí fue una gran protagonista.

El bolso deportivo del Club Aldosivi y la atención de pacientes forman parte de la vida cotidiana de Nielsen, quien no pudo elegir una pasión por sobre otra. Fue así desde pequeña, al querer ser jugadora de fútbol y también médica, y hoy logró ambos objetivos. Actualmente cursa el cuarto año de la Residencia de Ortopedia y Traumatología del HIGA y acaba de lograr un ascenso histórico a la Primera B del fútbol femenino.

El gol de Nielsen, lateral por derecha de su equipo, sirvió para abrir el marcador a los 4 minutos de la primera etapa frente a El Frontón, por la fecha 18 de la Fase Ascenso. El partido finalizó con victoria 5 a 1 y el histórico ascenso para las chicas del puerto a cuatro jornadas del final del torneo. “Nosotras vemos al deporte meramente como un hobbie, una actividad para despejarse y donde se constituye una verdadera familia entre el grupo de jugadoras que comparten entrenamientos, viajes, concentraciones y esa unión nos permite estar acá hoy”, destacó.

Nielsen vivió a cuatro cuadras del club de sus amores, y conoció el fútbol gracias a su hermano y los amigos del barrio. “Como no había nenas cerca cuando lo pasaban a buscar a mi hermano, yo iba siempre. Al principio me quedaba jugando en un costadito, después me empecé a meter a jugar con ellos y llegó un momento en que me venían a buscar”, rememoró.

“Me recibí, rendí para la residencia de Traumatología en el HIGA, quería estar acá, no en otro lado. Tengo mi familia y quería venir a este hospital, aunque me tenía poca fe porque había sólo dos puestos para ingresar a la especialidad”, explicó Nielsen. Dentro de Traumatología se especializa en artroscopia, tratamiento de ligamentos cruzados y meniscos, todo lo relacionado a las lesiones más comunes en futbolistas. También realiza el curso de deportología y quiere dedicarse una vez recibida a la subespecialidad de tratamiento de cadera y rodilla.

La lateral tuvo la posibilidad de jugar de forma profesional en la Primera de AFA en clubes como Independiente de Avellaneda, Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos, con el que fue campeona. Jugando en el club de Capital Federal tuvo la posibilidad de conocer a Maradona, cuando su pareja por entonces, Rocío Oliva, jugaba en Luján y al enfrentarse ambos equipos, Diego se acercó al banco de suplentes a sacarse una foto con el plantel de Villa San Carlos. De esta forma, pudo jugar en la mayoría de las canchas de fútbol de Buenos Aires.

Aldosivi cuenta actualmente con más de 100 jugadoras entre la Primera de AFA, la Primera local, la Quinta, los sub 16, 14 y 10, y la escuelita. Nielsen, orgullosa, contó que fue entrenadora de la Sub 12, donde salió campeona de la Liga Marplatense con 32 nenas a cargo. Era impensado en su época contar con profesoras, una cancha, conos, camisetas y pelotas para entrenar, pero el “Tiburón” hizo una importante inversión para que jugaran en AFA y las chicas devuelven el sacrificio con goles y resultados.