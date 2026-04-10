La licenciada Amancay Romero Trucco fue reelecta como presidente del Colegio de Profesionales en Turismo, luego de que la Lista Verde -única presentada- se impusiera en los comicios, y continuará al frente de la institución por un nuevo período de dos años, acompañada por un equipo renovado de autoridades en la provincia de Buenos Aires. La nueva conducción asumirá el 25 de abril en La Plata.

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La vicepresidencia estará a cargo de Victoria Gallardo Batista, mientras que María Inés Sergio y Francisco Trucco se desempeñarán como secretaria y prosecretario. En tanto, Betiana Villamarían y Lucas Gómez ocuparán los cargos de tesorera y protesorero. El Consejo Directivo se completa con Sebastián Martínez, Albina Analia Baez Gonzalez, Maricel Abdala, Leonardo Ferrari, Ezequiel Matías Lanza y Romina Lezica como vocales.

Asimismo, se renovó la Comisión Revisora de Cuentas, que estará integrada por Juan Sagarna, Facundo Álvarez, María Belén Rafanelli, Valeria Cotone Muro, Marcela Santía y Bernardo Amor, representantes de distintas localidades y destinos turísticos de la provincia, entre ellos Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Tres Arroyos, Luján y San Nicolás de los Arroyos.

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Tras los comicios, Romero Trucco -oriunda de Mar del Plata- realizó un balance positivo y destacó: “Es una alegría para todos nosotros, haber tenido una buena concurrencia a las urnas, lo que demuestra que nuestra institución es democrática y participativa, y busca consolidar el Colegio como un actor clave en el mapa turístico, en pos de la jerarquización de la profesión”.

Con relación a los desafíos de la nueva gestión, la presidente remarcó que “el Colegio viene de un proceso de consolidación institucional, ya que el año pasado cumplimos diez años desde la aprobación y reglamentación de la ley. Hemos trabajado de manera mancomunada con colegas de toda la provincia y el país, que dio como resultado la conformación oficial de la FACAPTUR, que promueve la consolidación de los profesionales como actores claves en el desarrollo de la actividad en cada localidad”.

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En ese sentido, agregó que “en los próximos dos años, queremos consolidar nuestra inspección territorial, y continuar las líneas de trabajo comenzadas que tienen que ver con la revalorización de la tarea de los Guías Profesionales de Turismo, con las acciones de capacitación y actualización de los matriculados, con el rol que los técnicos y licenciados cumplen en las agencias de viajes, y con la defensa incansable de la profesión ante los momentos complejos que vivimos a raíz de las desregulaciones que sufrió la actividad”.

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Finalmente, subrayó que “el Colegio es un actor presente y activo en la construcción de las políticas públicas del sector, y para ello, sin dejar nunca de defender la profesión y la Ley 14799, acentuaremos nuestra labor colaborativa con el Estado, constructiva con el sector privado y complementaria con el sector académico, ya que entendemos que es la única forma de avanzar en la consolidación de la actividad turística como un elemento clave en el desarrollo de nuestra sociedad”.