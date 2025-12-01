Un incidente de tránsito se registró este lunes por la tarde cuando un colectivo de la Línea 543 impactó contra una Ford Ranger roja cuyo conductor realizó una maniobra imprudente en una zona de paradas de transporte público de avenida Luro y Córdoba.

Según testigos, la camioneta —conducida por un hombre de alrededor de 30 años— estaba mal estacionada en el sector exclusivo para colectivos y, al intentar salir, terminó colisionando con la unidad que circulaba por el carril correspondiente.

Como consecuencia del choque, una pasajera de unos 45 años cayó dentro del colectivo y debió ser asistida por personal del SAME, que llegó rápidamente al lugar. La mujer sufrió golpes y fue atendida de inmediato, quedando fuera de peligro. El siniestro generó reducción parcial del tránsito.

Fuentes policiales confirmaron que se labraron las actuaciones correspondientes y que ambos vehículos serán peritados para determinar responsabilidades.

