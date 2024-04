Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, contrató a la reconocida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, para reforzar algunas de las políticas vinculadas al presente de los jóvenes y su relación con el deporte.

La deportista será parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. “Su tarea será llevar a cabo el programa Cuidar el Juego, que tiene el objetivo de brindar herramientas a las asociaciones deportivas en la formación de competencias sociales y emocionales, como parte integral del desarrollo deportivo, para prevenir las violencias en ligas infantiles y juveniles. Además, contará con el apoyo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y líderes deportivos”, indicaron a este medio.

Consultados acerca de los motivos de la elección de esta destacada figura del boxeo, devenida en coach motivacional en las redes sociales, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que “la vieron capacitada para esta tarea, debido a que ya conocen su trabajo con jóvenes para que se inclinen a los deportes y dejen las calles”.

Este jueves, a ex campeona del mundo dialogó con Primera Tarde, en radio Mitre Mar del Plata, y se mostró feliz por el cargo porque “el deporte es soñar, y lo digo porque lo viví”.

Locomotora comentó cuál será su rol: “Hay que hablar con la familia y promover el amor por el deporte, por la vida, por la salud y vamos a salvar a millones de personas. A esto me dedico desde siempre y ahora trabajando en el equipo de Patricia (Bullrich)”, dijo.

“Lo mío será lo que siempre hice, con la salvedad de hacerlo a nivel Nacional. No sabes lo que es para un pibe que venga una campeona del mundo y le diga: ‘si yo pude, vos podes’?. Y entonces vamos a salvar a un montón de chicos que hoy solo ven en la tele a Gran Hermano con gente que se están rascando y ganan 20 millones. Ese no es el camino”, resaltó ya en modo polémico.

Oliveras comentó que en la calle la gente la cruza y la alienta en sus acciones que desarrolla cotidianamente. “Voy a conformar a un equipo y habrá otros deportistas”.

“Acá hay que volver a los valores, al respeto. Y es lo que hay que hacer. Promover el amor…l te quiero hay que decirlo mirando a los ojos…hay que volver al ser humano (y lo repite dos veces en la nota). No hace falta tener profesión para enseñar”, remarcó.

Ganadora de seis títulos mundiales, Locomotora dijo que no le gusta la palabra ex. “Nuestro gobierno necesita gente decente. A mi no me vieron chupada ni drogada. Y pese a las injusticias, hay que darle para adelante. Levantate y peleá”, graficó.