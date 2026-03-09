La jueza de Cámara Karina Perilli advirtió sobre la persistencia de desigualdades de género dentro del sistema judicial argentino, especialmente en los cargos de mayor poder y decisión. Durante una entrevista, la magistrada señaló que, si bien las mujeres representan una parte significativa del personal en la Justicia, su presencia disminuye notablemente en los niveles más altos de la estructura institucional.

Según datos del “Mapa de Género de la Justicia Argentina 2025”, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, las mujeres constituyen alrededor del 57% del total del personal judicial. Sin embargo, solo cerca del 31% logra acceder a los puestos jerárquicos más importantes.

Perilli explicó que uno de los factores que influye en esta diferencia es la complejidad y la duración de los procesos de selección para los cargos superiores, lo que muchas veces desalienta a las mujeres a presentarse a esos concursos o a sostener carreras judiciales orientadas a la cúpula del sistema.

En ese contexto, la magistrada remarcó la necesidad de seguir trabajando para reducir estas desigualdades y garantizar mayores oportunidades de acceso a los puestos de conducción dentro del Poder Judicial. El debate se da además en el marco de las discusiones sobre igualdad de género y participación femenina en espacios de decisión institucional.

