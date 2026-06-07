Bomberos del cuartel San Patricio trabajaron este domingo por la mañana en el incendio de una vivienda del barrio Los Acantilados. Debido a la magnitud del operativo, se solicitó apoyo de dotaciones de los cuarteles Puerto y Centro, que colaboraron con un camión cisterna para controlar las llamas.

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El hecho fue reportado cerca de las 7.30 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 485 y 6. Al arribar al lugar, los bomberos constataron el incendio en una vivienda de construcción sólida de aproximadamente 10 por 10 metros.

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De acuerdo con la información suministrada por el cuartel San Patricio, la propietaria de la casa, una mujer jubilada, sufrió quemaduras leves durante el siniestro. Sin embargo, manifestó que no deseaba recibir atención médica, pese a la presencia de personal de emergencia en el lugar.

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Ante la situación, los bomberos solicitaron apoyo adicional y acudieron dotaciones de los cuarteles Puerto y Centro, que trabajaron junto al personal de San Patricio en las tareas de extinción y abastecimiento de agua.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños materiales registrados en la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes.

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