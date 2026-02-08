La zona donde ocurrió el accidente (Foto: Google Maps)

Una señora mayor resultó herida en una de sus piernas tras caer parcialmente en una alcantarilla sin tapa en la localidad de Ringuelet, en La Plata. El pozo cloacal se encontraba abierto debido al robo de la tapa y no contaba con señalización que advirtiera el peligro a peatones y vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 5 bis y 517, cuando la mujer pisó un cartón colocado de manera precaria para cubrir la abertura. Según relataron vecinos, la jubilada logró sostenerse con los brazos y evitó caer por completo dentro de la cámara séptica, lo que podría haber provocado lesiones de mayor gravedad.

Tras el accidente, residentes de la zona acudieron rápidamente en su auxilio y lograron ayudarla a salir del pozo. Luego improvisaron una señalización con baldes y piedras para advertir sobre el riesgo. Advirtieron que la situación se vuelve especialmente peligrosa durante la noche, por la escasa iluminación y porque se trata de una esquina donde los vehículos suelen doblar.

Vecinos del barrio reclamaron la intervención urgente de ABSA para reparar el pozo y asegurar la zona. Además, denunciaron que otra tapa cercana presenta un deterioro avanzado y podría desprenderse en cualquier momento. “Es un peligro constante”, señalaron, y remarcaron que ya realizaron reclamos previos sin obtener respuestas.

Fuente: Infobae

