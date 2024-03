Una joven marplatense atraviesa un grave momento de salud y pide ayuda a todo aquel que pueda colaborar, para poder realizarse la operación que necesita y salvar su pierna.

Se trata de Maribel Leiva de 19 años quien en plena pandemia, hace poco más de tres años se accidentó junto a su papá en una moto y producto del siniestro, se quebró la tibia y el peroné.

Tras haberse operado, contrajo una bacteria, pseudoartrosis infectada de tibia derecha, por la que podría perder la pierna. Sin embargo, mantiene las esperanzas y necesita juntar fondos para hacerse el único tratamiento que podría salvarla.

"La única solución que me ofrecieron fue en Buenos Aires, con una terapia que lleva de seis meses a un año, pero los materiales para mi pierna no están ni a mi alcance ni al de mi familia. Nos piden alrededor de $7.5 millones y no tenemos ese dinero", dijo la joven.

El tratamiento consta de un plan quirúrgico de Toilette, con toma de muestra más colocación de espaciador con antibióticos y fijación con tutor externo, además de la colocación de sistema VAC.

"El presupuesto fue realizado en diciembre así que seguramente haya aumentado", indicó su mamá, Gabriela Falconnat.

"Quien pueda ayudarnos, con lo mínimo, para mi es un montón. Ayúdenme a salir adelante, a querer seguir peleándola. Quiero recuperarme, tener una vida normal como cualquier chica de 19 años", expresó.

Quien pueda colaborar con Maribel y su familia, lo puede hacer mediante una transferencia:

Alias: gabriela.falconnat

CUIL: 27288429419

CBU: 0140442903610556149965