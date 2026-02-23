Una joven fue hospitalizada tras una pelea a la salida de un boliche en La Plata
Las autoridades señalaron que, por la violencia del enfrentamiento, el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves.
Una mujer resultó herida durante una pelea a la salida de un boliche en La Plata y debió ser trasladada a un hospital. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en la zona de 7 y 49.
Según informaron fuentes oficiales, el episodio fue detectado por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo a través de las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a varios jóvenes enfrentándose en la vía pública y, en medio de la disputa, a una mujer que cae al asfalto y queda tendida.
De acuerdo con lo registrado, un conocido intentó asistirla, pero la joven no podía mantenerse en pie. Personal médico acudió al lugar y la trasladó al Hospital Rossi, donde quedó internada en observación.
Efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana de Prevención interceptaron a varias personas involucradas en la pelea, que fueron trasladadas a una comisaría para su identificación.
Fuente: NA
