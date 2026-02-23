Plicia Bonaerense

Una mujer resultó herida durante una pelea a la salida de un boliche en La Plata y debió ser trasladada a un hospital. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en la zona de 7 y 49.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, el episodio fue detectado por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo a través de las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a varios jóvenes enfrentándose en la vía pública y, en medio de la disputa, a una mujer que cae al asfalto y queda tendida.

Puede interesarte

De acuerdo con lo registrado, un conocido intentó asistirla, pero la joven no podía mantenerse en pie. Personal médico acudió al lugar y la trasladó al Hospital Rossi, donde quedó internada en observación.

Ads

Efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana de Prevención interceptaron a varias personas involucradas en la pelea, que fueron trasladadas a una comisaría para su identificación.

Fuente: NA

Ads