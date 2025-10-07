La investigadora marplatense Carla di Luca, integrante del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), fue galardonada en la categoría senior con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025, un premio que entrega el CONICET, el Institut français d’Argentine (IFA) y la empresa TotalEnergies.

Su proyecto, titulado “Dispositivo híbrido para la remoción de micro(nano)plásticos en agua potable mediante fotólisis UVC/H2O2 y adsorbentes de bajo costo”, busca dar respuesta a una problemática ambiental urgente: la presencia de micro y nanoplásticos en el agua potable. La propuesta combina técnicas avanzadas de fotólisis con materiales de bajo costo derivados de residuos industriales o naturales para eliminar contaminantes que amenazan la salud y el medio ambiente.

“Este reconocimiento es un honor inmenso que recibo en nombre de todo mi equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No se trata de un logro individual, sino del fruto de años de trabajo colectivo orientado a transformar nuestras líneas de investigación en el tratamiento avanzado de aguas”, expresó di Luca al recibir el premio.

La entrega se realizó en la Embajada de Francia, donde también fue reconocida en la categoría junior Elangeni Ana Gilbert, investigadora del INTEC (CONICET-UNL), por su proyecto de reciclado químico de plásticos.

En esta edición se evaluaron 48 proyectos de innovación y desarrollo en áreas como transición energética, calidad del aire y reducción del uso de plásticos. El jurado estuvo integrado por representantes del CONICET, la Embajada de Francia, TotalEnergies y el Instituto Petroquímico Argentino.

Durante el acto, la vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, Claudia Capurro, destacó que la distinción “refleja lo mejor de la cooperación entre Argentina y Francia: proyectos que combinan ciencia, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible”.

El embajador de Francia, Romain Nadal, remarcó que “los trabajos premiados proponen soluciones innovadoras para reducir el impacto de los residuos plásticos en el medio ambiente” y vinculó el premio con el reciente Llamamiento de Niza, firmado por cien países para impulsar un tratado internacional contra la contaminación plástica.

Por su parte, el director general de Total Austral, Sergio Mengoni, aseguró que “acompañar estas iniciativas es apostar por el talento científico argentino y por la construcción de un futuro más sustentable”.

