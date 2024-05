La investigación llevada adelante por la justicia y que -por el momento- tiene detenidos al jefe Departamental de policía, otros agentes y ex funcionarios de la seguridad lleva 4 años. Tiene más de 1 millón de escuchas, cruces telefónicos y denuncias, aportes de personas detenidas y otras que se fueron brindando con el paso del tiempo.

Todo ese material, con sede en la fiscalía General y con la labor del adjunto Marcos Pagella y colaboradores, se ordenaron 7 allanamientos, uno de los cuales fue en Santa Clara del Mar, para poder dar con elementos que contribuyan a fortalecer el Expediente y poder detener a las personas involucradas.

Desde temprano, personal de Prefectura se encargó de cumplir con las indicaciones de la fiscalía y detener a 6 personas, entre ellas al Jefe Departamental, José Luis Segovia, en su despacho del edificio de Entre Ríos y Gascón.

Segovia llegó a ocupar ese cargo cuando en medio de una serie de denuncias de altos rangos de policía obligó al entonces ministro de seguridad Sergio Berni llegar a Mar del Plata. Ocupó el lugar de Lucio Pintos, dejando así su espacio en la DDI.

El CATI (Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica) durante más de tres años fue elaborando la investigación que permitió definir este accionar como el de “una asociación ilícita”, comentaron a este medio las fuentes consultadas.

En el argumento, detallan que “Segovia no podía desconocer lo que sucedía” y afirmaron que “la organización tenía montado un sistema recaudatorio para permitir la existencia de “arbolitos” en la zona de Luro e Independencia”, entre otros acuerdos. Otro caso clave es el que se dio a conocer como “el robo del millón” por el cual varios departamentos fueron desvalijados en modalidad “scruche” alzándose la banda con joyas y dólares en -al menos- cuatro robos.

Fue así como al cabo de los allanamientos fueron detenidos, además de Segovia, "los policías Gastón Moraña (Departamental) y Nicolás Rivademar (Policía Federal), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista Jorge “Ruso” Toletti, y el abogado Lautaro Resúa, en un rol variado, vinculado además a la venta de divisas.

En los siete allanamientos del último miércoles, la Prefectura Naval y la propia Fiscalía General encontró dinero en efectivo en una bolsa de consorcio por una suma importante en pesos (cerca de 1 millón en billetes de mil y de 2 mil), otra cantidad significativa en dólares, teléfonos celulares, armas y documentación.

Segovia pasó la noche en una comisaria de Balcarce, dado que en la sede de Prefectura a donde fue trasladado tras su detención no hay calabozos. Y en la UP 44 no podían llevarlo por permanecer allí “algunos detenidos que pudieran tener relación con Segovia” se detalló. Mientras tanto, la jefatura Departamental sigue acéfala.