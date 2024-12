Una tragedia sacude al fútbol brasileño: la jugadora Carol Oliveira murió tras caer desde un helipuerto ubicado en el piso 25 de un edificio en el balneario Comboriú, Santa Catarina, mientras grababa un video junto a su hermano.

Según se puede ver en imágenes que se conocieron horas después del accidente, la joven de 22 años caminaba con el celular en su mano cuando tropezó y cayó mientras su hermano registraba la escena.

Los bomberos y la policía municipal llegaron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida a la mujer que jugaba al fútbol en el Centro Femenino de Tijucas.

Qué dijo la entrenadora de Tijucas tras la muerte de la joven futbolista de 22 años

Angélica Solidade, la entrenadora del equipo, recordó a Carol como una joven muy querida por todos: “Tenía muchos amigos y agradaba a todos. Nunca has visto a alguien decir ‘Carol es aburrida, no me gusta’. Incluyendo a los niños que cuidaba y a los deportistas jóvenes y mayores”.

Además, Solidade lidera una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios, debido a que Carol solo contaba con su madre y su hermano tras la muerte de su padre.