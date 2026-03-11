Los 10 detenidos y notificados durante los allanamientos

La investigación arrancó en mayo del año pasado, cuando la policía detuvo a un sospechoso durante el robo de un Toyota Yaris. En el celular del arrestado los investigadores encontraron pruebas que, según la DDI de Lomas de Zamora, permitieron identificar a los integrantes de la banda y sus roles: ladrones, proveedores de armas y documentación, adulteradores de vehículos, choferes y tesoreros.

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El lunes, uno de los sospechosos buscados por esa causa subió a su cuenta de Instagram una foto en la que posaba en una pileta con una pistola calibre 9 milímetros. Los investigadores reconocieron el lugar: una quinta en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Con autorización judicial, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Desde adentro, los ocupantes abrieron fuego.

Diego Ezequiel López, de 23 años, apuntó a los efectivos desde una habitación en planta alta con una pistola Bersa calibre 9 mm que había sido denunciada como robada en septiembre pasado en Almirante Brown. Intentó escapar saltando por una ventana hacia un terreno lindero. Murió baleado en la cabeza y el tórax. En el mismo operativo quedaron arrestados Jonathan Alejandro Rodríguez, de 21 años, y Nicolás Eduardo Llanelli, de 22, señalados como integrantes de la organización.

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Entre la madrugada y la mañana del martes, 33 allanamientos en domicilios y unidades penitenciarias completaron el operativo. Fueron detenidos o notificados de la causa Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio. Salvo Torres y Montenegro, los seis restantes ya cumplían condena en las unidades de La Plata, Magdalena y General Alvear.

Tres personas más quedaron aprehendidas por causas conexas: Hugo Domingo Pelayes (72), por tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por alteración de numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.

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Entre los elementos secuestrados figuran seis armas de fuego, 111 municiones de distintos calibres, 67 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína, 11 celulares, una moto Honda Wave robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, dos chapas patente, documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes y precintos.

El jefe de la banda era uno de los que ya estaba preso antes de los allanamientos y coordinaba las operaciones desde la cárcel, según determinaron los investigadores. A la organización se le atribuyen al menos 15 robos de autos y entraderas en el sur del Gran Buenos Aires. Todos los imputados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto.

Fuente: Infobae