Una familia de cuatro miembros necesitó 1.024.435 pesos para no ser pobre en diciembre de 2024, según indicó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato de la Canasta Básica se conoció en simultáneo con el índice de inflación del último mes del año, que fue de 2,7%.

De acuerdo a los datos proporcionados por el organismo estadístico oficial, una familia precisó $449.314 para no ser indigente. En tanto, ambas canastas (la Canasta Básica Total y la Alimentaria) mostraron una suba de 2,3% en diciembre.

En noviembre, una familia había necesitado $1.001.466 para no ser pobre, mientras que en octubre había necesitado $986.586 para no ser pobre y $434.620 para no caer por debajo de la línea de la indigencia.

La Canasta Básica Total (CBT), además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) releva solamente bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia.

Para el número oficial que se dio a conocer hoy se tomaron en cuenta familias de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores). Por lo tanto, para grupos de dos, tres o más de cuatro, el número es diferente y debe calcularse de acuerdo a la estimación individual que también da a conocer el INDEC en el mismo informe.