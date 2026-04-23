Según relató María José Farias, una de las damnificadas, el fuego habría comenzado mientras la familia dormía. Fue una de sus hijas quien advirtió una situación anormal en la vivienda, lo que permitió alertar sobre el siniestro. Sin embargo, el avance del fuego fue tal que no lograron rescatar pertenencias: “Perdimos absolutamente todo, es el sacrificio de toda nuestra vida”, expresó con angustia.

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De acuerdo al testimonio, una posible falla eléctrica podría haber originado el incendio, aunque las causas aún no fueron confirmadas oficialmente. La familia explicó que en la zona suelen registrarse problemas de tensión eléctrica, lo que podría haber influido en el inicio del fuego.

Tras el siniestro, la vivienda quedó completamente destruida, lo que obliga ahora a sus propietarios a comenzar de cero. En ese contexto, iniciaron una colecta solidaria para juntar fondos y materiales que les permitan reconstruir su hogar.

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“Lo que más necesitamos es ayuda económica para poder empezar de nuevo”, señaló María José. Además, indicaron que cualquier colaboración será bienvenida, especialmente materiales de construcción, ya que el objetivo es poder volver a levantar la casa.

Para quienes deseen colaborar, se difundieron contactos y datos para realizar aportes:

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Alias: majo.205 (a nombre de María José Farías)

Teléfono: 2236336129 (María José)

También se reciben donaciones de productos de limpieza e higiene; alimentos no perecederos; ropa, calzado; frazadas; colchones. Calle 3 entre 10 y 12 del Barrio Zorzales II.