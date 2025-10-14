Lo que parecía una tradicional cena familiar el domingo, terminó en una noche de horror tras un impactante incendio que consumió una vivienda del barrio Parque Palermo.

Ads

“Estábamos en lo de mi suegra cenando, mi cuñado escuchó una explosión, salimos a ver qué era y nos encontramos con que salía humo por el ventiluz del baño”, relató Fernando, trabajador de una línea de colectivos y víctima del siniestro, en diálogo con El Marplatense.

En la desesperación salió apagar el fuego y varios vecinos se acercaron a ayudar: “Muchos se quemaron los pies porque vinieron así nomás, yo me lastimé una mano, mi cuñado parte del cuerpo, todos leves, pero salieron afectados al intentar sofocarlo”, continuó.

Ads

A pesar de todos los esfuerzos, “cuando logramos controlarlo, ya habíamos perdido prácticamente todo. Agarró enseguida por una falla del medidor, que nos dimos cuenta después haciendo todo el cableado nuevo de la casa para poder tener luz y ver con claridad todo lo que debemos refaccionar. El techo se quemó en parte, quedaron algunos tirantes en mal estado, vamos a tener que cambiarlo, poner las chapas porque se va a llover en la parte donde agarró el fuego”, indicó.

Respecto al origen del foco ígneo, explicó que “fue producto de una baja de tensión que hubo, volvió de golpe y empezó en el router del WiFi, los cables se sobrecalentaron y se prendieron fuego. Los restos que caían agarraron partes inflamables de la casa como el sillón, los muebles y desencadenó en este gran incendio. Lo pudimos apagar, pero ya era tarde, habíamos perdido prácticamente todo”.

Ads

La noticia corrió rápidamente y la comunidad no tardó en acercar sus donaciones: “Nos mandan mensajes para retirar ropa, tengo una nena de 5 años y un nene de 9 años, que necesitan vestirse. Estamos parando en lo de mi cuñado y mi suegra, por el tema del olor que quedó en la casa, mi hijo tiene asma crónica, así que no puede respirar el hollín que quedó”.

“Yo me quedé con lo puesto, mi señora y los nenes también prácticamente. Le quiero agradecer a la gente de Mar del Plata por la ayuda, mis compañeros de trabajo de la empresa de colectivos que están haciendo colectas para poder empezar de vuelta”, agregó.

Pese a de todo lo que pasó, Fernando tiene un objetivo claro: “A seguir adelante, en proceso de reparación para poder volver a habitar mi casa”, concluyó.

Ads

Quienes quieran colaborar se pueden comunicar con Fernando al 223 592-0938. Asimismo, desde UTA Mar del Plata, sumaron los teléfonos de Daniel Sosa 223 447-0434, Pablo Sánchez 223 570-5472 o Mauricio Flores 223 544-5001.