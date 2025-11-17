Una familia del barrio Progreso atraviesa un momento crítico luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda ubicada en Valentini, entre Azopardo y Bouchard. El siniestro, que habría comenzado por un presunto cortocircuito, dejó a una madre y su hija sin ninguna pertenencia y hoy apelan a la solidaridad de la comunidad.

Según relató la joven afectada, cuando llegó a la casa notó que una de las esquinas estaba comenzando a prenderse fuego. “Creemos que fue un corto porque donde arrancó el incendio había una zapatilla con electrodomésticos enchufados y el enchufe de la heladera. El fuego avanzó muy rápido porque la casa es de madera”, explicó.

Intentó ingresar para rescatar lo que pudo: cargó agua en baldes, cerró puertas y ventanas, sacó las motos y algunas pertenencias de valor antes de que las llamas tomaran toda la estructura. “Apenas vi el humo desde el portón llamé a los bomberos, a la policía y a mi mamá. Por suerte no había nadie adentro”, contó.

La madre de la joven fue la más afectada, ya que vivía en el sector que quedó completamente destruido. Además de perder sus muebles, ropa, documentos y electrodomésticos, también perdió su mercadería y herramientas de trabajo, ya que es feriante en las ferias Rocha y Belgrano. “Ella tenía todo acá: su cama, vajilla, cocina, heladera y toda la mercadería que vende. Perdió absolutamente todo”, señaló su hija.

Actualmente la familia está realizando una colecta para poder cubrir las necesidades básicas y, sobre todo, para que la mujer pueda volver a trabajar. “Lo primordial es que ella pueda recuperar su mercadería y volver a la feria. La ayuda que estamos pidiendo es también para eso: para que pueda viajar a comprar y empezar de nuevo”, expresó.

La familia necesita:

Ropa

Muebles

Colchones y ropa de cama

Artículos de limpieza

Alimentos

Herramientas de trabajo y mercadería para feria

Contacto: Yael González para coordinar donaciones y recibir información adicional. Teléfonos 2233050334 ó 2235262246



Alias: yaelgonzalz a nombre de Yael Stephanie gonzalez y morocha0817 a nombre de María Alejandra Flores