La Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 “Crucero General Belgrano” está en la etapa final de puesta a punto para lanzar oficialmente “FP1 Estudio”, su propio canal de streaming y nuevo proyecto institucional orientado a la comunicación educativa. Bajo el lema “Mostramos lo que somos”, la iniciativa apunta a generar contenido que permita difundir el trabajo de la escuela y del sistema educativo municipal.

El estudio funcionará como un espacio de formación práctica para los estudiantes, quienes recibirán capacitación en producción audiovisual, operación de cámaras, iluminación, sonido y edición. Además, producirán entrevistas, cápsulas informativas y coberturas institucionales de manera regular, lo que permitirá fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y las actividades que realiza la institución.

La propuesta está dirigida por Juan Alberto Figueroa y coordinada por el docente Matías Gamero, quienes encabezaron el acondicionamiento del estudio: desde la adecuación del espacio físico hasta la instalación técnica, incluyendo cámaras, luces, micrófonos y software de edición. El proyecto también contempla instancias de entrenamiento intensivo para que los alumnos puedan desenvolverse en un entorno profesional.

Desde la Secretaría de Educación municipal destacaron el valor pedagógico de la iniciativa. “Nuestra modalidad de Formación Profesional siempre busca estar a la vanguardia, y esta propuesta va exactamente en ese sentido. Aplaudimos e impulsamos estas inquietudes que se convierten en canales de participación y formación para los estudiantes”, sostuvo el secretario Fernando Rizzi.

La escuela proyecta que “FP1 Estudio” esté en funcionamiento pleno antes de fin de año, con transmisiones periódicas y contenidos producidos íntegramente por los alumnos como parte de su proceso formativo. El objetivo, remarcan desde la institución, es que la comunidad conozca más de cerca el trabajo que se realiza puertas adentro.

