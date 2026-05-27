La escuela secundaria del colegio Howard Gardner de Mar del Plata fue distinguida en la instancia final del programa Voces Adolescentes, tras ser seleccionada entre más de 800 proyectos de toda la provincia de Buenos Aires con su iniciativa Mil formas de leer, mil formas de ser, en un proceso que incluyó evaluación académica, instancias de debate y votación entre estudiantes.

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La propuesta quedó entre las 78 iniciativas finalistas provenientes de 27 distritos bonaerenses, luego de ser evaluada por seis universidades que analizaron el impacto social de cada proyecto. Desde la institución destacaron que, dentro de la Región Educativa 19, solo siete trabajos alcanzaron la instancia final y el Howard Gardner fue la única escuela de gestión privada en lograrlo.

El proyecto, desarrollado durante más de un año, ya había obtenido menciones destacadas en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, en sus etapas distrital, regional y provincial. En la instancia final, cuatro estudiantes de segundo año representaron a la institución junto a unos 300 adolescentes de distintos puntos de la provincia, participando en jornadas de intercambio, exposición y debate.

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Durante esas actividades, los jóvenes defendieron sus propuestas en comisiones, argumentaron sus ideas, escucharon otras perspectivas y formaron parte de instancias colectivas de deliberación. Finalmente, fueron los propios estudiantes quienes eligieron mediante votación a la experiencia destacada, resultando seleccionada la iniciativa marplatense.

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Desde la comunidad educativa subrayaron que el reconocimiento “celebra mucho más que una experiencia escolar”, al poner en valor una propuesta basada en la empatía, la creatividad y el compromiso social. “La idea nos recuerda que pensar en las necesidades reales de la comunidad, construir respuestas colectivas y generar acciones con impacto social también es formar ciudadanía”, expresaron.

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En relación con el proceso formativo, la directora del nivel secundario, Gisela Maronna, señaló: “Más allá de la enorme alegría que generan estos reconocimientos, como directora lo que más valoro es el proceso formativo que hay detrás de cada experiencia”.

“Defender ideas, argumentar, escuchar otras miradas, dialogar con pares y representar a su escuela con compromiso y convicción son aprendizajes fundamentales”, agregó.

Además, destacó el carácter democrático de la experiencia: “El programa tuvo una riqueza especial porque implicó compartir el proyecto con otros jóvenes que también presentaban sus iniciativas, en un verdadero ejercicio democrático donde debieron comunicar, escuchar, evaluar y sostener sus ideas frente a sus pares”.

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En tanto, el profesor Luis Distéfano remarcó: “El reconocimiento al esfuerzo debe volver a ser uno de los objetivos centrales del sistema educativo. Creemos en escuelas profundamente enfocadas en los aprendizajes, pero también en espacios donde los estudiantes puedan sentirse felices, contenidos y seguros”.

En esa línea, sostuvo que “necesitamos instituciones con límites claros, buena convivencia, respeto por los demás y un fuerte compromiso con el conocimiento”.

Por su parte, la coordinadora pedagógica Fabiana García afirmó que los logros alcanzados responden a un trabajo sostenido: “Nada de esto ocurre de manera aislada. Detrás de cada proyecto hay docentes comprometidos, familias que acompañan y estudiantes que se animan a participar, pensar y construir”.