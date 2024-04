La Asociación Nacional Atlética Intercolegial (NAIA por su acrónimo en inglés) es una entidad que reúne a 241 pequeñas universidades donde compiten todos los años más de 83.000 estudiantes.

Este lunes, anunciaron que prohibirá la participación de las deportistas trans en competiciones deportivas femeninas. Según se indicó, las nuevas reglas indican que "solo las estudiantes-deportistas cuyo sexo biológico sea femenino podrán participar en deportes femeninos patrocinados por la NAIA".

"Una estudiante que no ha comenzado ninguna terapia de hormonas podrá participar sin limitaciones. Una estudiante que haya comenzado terapia de hormonas podrá participar en todas las actividades que sean internas de la institución -no incluye competición externa- incluyendo ejercicios, entrenamientos, actividades de equipo (...) y competición externa que no sea una competencia computable según la definición de la NAIA", detalló la asociación.

La NAIA explicó que, salvo en 'cheerleading' (animación) competitivo y baile competitivo, existen en su organización "categorías separadas para participantes masculinos y femeninos".

"Cada deporte de la NAIA incluye una combinación de fuerza, velocidad y resistencia que proporciona ventajas competitivas a los estudiantes-deportistas masculinos. Como resultado de eso, la política de la NAIA para estudiantes-deportistas trans aplica a todos los deportes excepto 'cheer' competitivo y baile competitivo, que están abiertos a todos los estudiantes", indicó.