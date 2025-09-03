Un cruce de vínculos entre política, Justicia y beneficencia quedó al descubierto tras una investigación publicada por la revista Perfil. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, autorizó en febrero de este año una donación de mercadería incautada a la Fundación Darío Donolo, presidida por un empresario procesado en la causa conocida como la “Mafia de la Aduana”.

El caso toma relevancia porque la misma fundación había registrado meses antes, en agosto de 2024, el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), creada por Sebastián Pareja, principal armador bonaerense de La Libertad Avanza.

La donación, oficializada en el Boletín Oficial el 17 de febrero de 2025, consistió en 26.243 unidades de artículos de primera necesidad e indumentaria. Según el expediente, el trámite fue firmado por Karina Milei y se concretó a través del régimen que permite destinar bienes decomisados a entidades de bien público.

El presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es uno de los 97 procesados en la megacausa de la Mafia de la Aduana elevada a juicio en mayo de 2024. Está acusado de “asociación ilícita y contrabando agravado” y señalado en el expediente judicial como un “actor clave” de la organización.

Hasta el momento no se aclaró por qué la usina política de Pareja recurrió a una fundación bajo sospecha judicial para registrar su plataforma web. El vínculo, según remarcan los investigadores, sigue siendo un interrogante político y legal.

Fuente: Noticias Argentinas