Cuando falta poco para el inicio del Mundial 2026, un conflicto laboral en Los Ángeles comenzó a generar inquietud entre los organizadores del torneo. Empleados que prestan servicios en el SoFi Stadium, uno de los principales escenarios de la competencia, autorizaron la posibilidad de iniciar una huelga si no se alcanzan acuerdos en las negociaciones que mantienen con las empresas responsables de la operación del recinto.

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La situación involucra a cerca de 2.000 trabajadores representados por el sindicato UNITE HERE Local 11, organización que agrupa a empleados de los sectores de gastronomía, hospitalidad, atención al público y servicios en eventos masivos. La autorización para avanzar con una medida de fuerza fue aprobada por amplia mayoría durante una votación interna realizada en los últimos días.

Los reclamos incluyen mejoras salariales, mayores garantías laborales y mejores condiciones de trabajo en un contexto de creciente actividad vinculada a grandes eventos deportivos y espectáculos. Desde el sindicato sostienen que las negociaciones no registraron avances suficientes y advirtieron que podrían intensificar las acciones si no aparecen respuestas concretas.

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La preocupación radica en la importancia que tendrá el SoFi Stadium durante la Copa del Mundo. El estadio de Inglewood fue seleccionado como una de las sedes centrales del torneo y albergará varios encuentros de relevancia internacional, incluido uno de los partidos inaugurales que se disputarán en territorio estadounidense. Además, será escenario de encuentros de fases decisivas, por lo que cualquier inconveniente operativo podría afectar la logística prevista para miles de espectadores.

Los representantes sindicales también expresaron inquietud por cuestiones vinculadas a la seguridad y a posibles operativos migratorios durante el desarrollo del campeonato, temas que fueron incorporados a las conversaciones con las empresas involucradas.

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Por el momento, la huelga no fue declarada oficialmente y las negociaciones continúan abiertas. Sin embargo, la autorización otorgada por los trabajadores incrementó la presión sobre las partes para alcanzar un entendimiento antes del inicio del certamen.

Desde la administración del estadio y las compañías responsables de los servicios manifestaron su intención de continuar dialogando para evitar interrupciones en las operaciones. El objetivo es garantizar que los eventos programados se desarrollen con normalidad en uno de los recintos más modernos y emblemáticos de Estados Unidos.

El conflicto surge en un momento especialmente sensible para la organización del Mundial 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Mientras avanzan los preparativos finales, la resolución de esta disputa laboral se convirtió en un tema de atención para las autoridades deportivas y los organizadores del torneo.

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