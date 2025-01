Mar del Plata recibió el año nuevo atravesada por un temporal que si bien permitió festejar al aire libre, acumuló constantes lluvias, caída de granizo y al menos 11 árboles caídos. Así lo informaron desde Defensa Civil quienes además especificaron que realizaron un doble operativo ante los diversos festejos.

En detalle, se localizó un solo incidente con pirotecnia en donde un menor resultó lesionado, escasos accidentes automovilísticos, fuertes vientos, poca caída de agua pero de forma constante y numerosas caídas de árboles en la ciudad.

"Nosotros comenzamos a trabajar desde el minuto uno del mal clima. Ya sabíamos que con el 2025 se venían lluvias de diferente intensidad durante la noche, pero para las 12 por suerte se postergó así que eso dejó brindar y tener algo de vida al aire libre. Pero luego, a partir de las 2 y hasta las 6, hubo una lluvia no intensa pero si permanente en toda la ciudad y eso nos tuvo en alerta a todas las secretarías de seguridad porque coincidían con que durante la noche se intensificaría", afirmó a El Marplatense el director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez.

Granizo en Mar del Plata.

“A eso se sumaba la situación de que teníamos muchísimos jóvenes que iban a boliches bailables y que las familias retornaban a sus hogares. En ese sentido hubo mucho trabajo nocturno pero por suerte no hubo mayores incidentes, solo algún que otro accidente automovilístico pero no grave. Hubo uno solo de pirotecnia en donde un chiquito explotó cerca de su cara un artefacto pero no pasó a mayores”.

Y a modo de conclusión dijo: "Así que arrancamos bien el año dentro de todo. Pero a las 14 de este miércoles tuvimos un nuevo temporal de viento que dejó 11 árboles caídos y mucho trabajo durante la tarde. Hoy se espera algo de lluvia por la noche pero no gran cosa".