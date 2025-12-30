Un nuevo episodio de violencia se registró este martes cuando personal de la Patrulla Municipal intervino ante la presencia de una trapito que se encontraba durmiendo en la vía pública, en la zona de Alberti entre Alsina y Olavarría.

El operativo se inició a partir de un llamado de vecinos que alertaron sobre la situación irregular. Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de una mujer que, al ser despertada e identificada, adoptó una actitud hostil hacia el personal municipal y policial.

Durante el control preventivo la situación se tornó violenta y la mujer agredió físicamente a una agente policial que participaba del procedimiento. Ante este escenario, se solicitó apoyo policial y la intervención de una ambulancia del SAME.

Finalmente, con el refuerzo de efectivos policiales, la agresora fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron las actuaciones de rigor. El operativo permitió restablecer el orden y la normalidad en la zona.

Los vecinos pueden denunciar disturbios, situaciones irregulares o la presencia de trapitos y cuidacoches las 24 horas a través del WhatsApp 223 340 6177.

