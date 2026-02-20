La empresa Obras Sanitarias Mar del Plata inició una consultoría de eficiencia energética que analiza las acciones implementadas para controlar y reducir el consumo en los servicios de agua y cloaca de la Región Mar del Plata, tras haber superado una instancia de selección preliminar basada en estándares internacionales.

“Se trata de una consultoría solventada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una posibilidad que nos permitirá tener una visión externa respecto de cómo estamos haciendo las cosas para disminuir el consumo de energía”, explicaron desde la Gerencia de Servicios.

La evaluación se realiza a partir de la intervención de AquaRating, primera agencia de calificación para el sector del agua a nivel mundial. Para acceder a este proceso, la empresa municipal debió superar una instancia de selección sustentada en parámetros internacionales aplicados a prestadoras de servicios de agua y saneamiento.

“Una empresa nos auditó en los procesos de producción, extracción y bombeo de agua. También se estudiaron las contrataciones y proyectos que tenemos en desarrollo. Son visiones al detalle que nos permitirán saber si estamos en el camino correcto o si es necesaria alguna adecuación para mejorar el consumo energético”, señalaron fuentes de la firma.

Desde Obras Sanitarias indicaron además que la consultoría permitirá calcular de manera concreta la huella de carbono. “El proceso productivo genera una huella. Cuanto menor es la huella, mejor es el proceso productivo, lo que posibilita, por ejemplo, accesos a créditos verdes (iniciativas de beneficios ambientales)”, precisaron.

La empresa municipal viene desarrollando acciones sostenidas para optimizar el uso de energía. Entre ellas, se destacó la mejora en el bombeo de la EDAR mediante la modificación de los niveles del pozo de bombeo, lo que reduce la potencia necesaria para elevar el efluente y, en consecuencia, el consumo energético.

“También trabajamos en los niveles del Emisario Submarino, acotando a cuatro los bombeos diarios cuando antes eran diez y hasta doce. Esto pudimos lograrlo controlando los niveles de salida de la planta, logrando además reducir la sedimentación en el último tramo del emisario”, indicaron.

Finalmente, se recordó que se avanzó en la modernización de los equipos de las estaciones elevadoras Tapia y Talcahuano, donde se instalaron variadores de velocidad que permiten mejorar la calidad del servicio y generar ahorro energético. La iniciativa se enmarca en el lema institucional: “Obras Sanitarias: tres servicios, las 24 horas, siempre”.