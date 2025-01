Luego de que Mar del Plata comenzara la jornada con un fuerte choque en Balcarce casi España, en donde un conductor colisionó contra autos estacionados, volcó y luego se durmió en el interior de su vehículo, la ciudad volvió a ser protagonista de otro siniestro en plena Avenida Colón hace instantes, por el cual una mujer debió ser atendida por el SAME.

Tal como lo explicó uno de los implicados en el hecho, una conductora que se trasladaba en una Ford Eco Sport "clavó los frenos" y ante esto quien conducía por detrás chocó contra ella.

"Veníamos los dos por la Avenida en dirección a la costa y al llegar a Corrientes, el auto de adelante clavó los frenos y no me dio tiempo a nada. Creemos que se descompensó porque cuando me bajé del auto la fui a ver y estaba desmayada. Vinieron los del SAME, le tomaron la presión, la revisaron y la tenía muy alta", explicó el otro conductor protagonista.

"Ahora estamos esperando a que venga la madre de la chica porque necesito los datos del seguro y como ella no estaba en condiciones, no le pude pedir nada", agregó.

Este choque se da justo en una zona que atravesó una mañana complicada ya que a metros se presentó una fuga de gas en donde personal de Bomberos y Defensa Civil estuvieron trabajando. La falla se dio ante un error de una empresa que se encuentra trabajando en el lugar.