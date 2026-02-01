La comunidad palestina de Ras Ein al-Auja, en la Ribera Occidental, fue prácticamente borrada del mapa luego de que sus habitantes abandonaran el lugar por una escalada de violencia atribuida a colonos israelíes. Según denunciaron residentes y organizaciones humanitarias, las agresiones se intensificaron en los últimos dos años hasta forzar el éxodo total de las familias.

Suleiman Ghawanmeh, uno de los últimos pobladores en irse, relató que durante más de una década intentó alertar sin éxito sobre el acoso constante. “Estoy enojado con el mundo… nadie nos escucha”, dijo a CNN. Para fines de enero, las casi 120 familias —unas 800 personas— que vivían en la zona ya habían abandonado sus hogares.

El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem informó que Ras Ein al-Auja es la comunidad palestina número 46 desplazada por la fuerza desde el 7 de octubre de 2023, y calificó el proceso como una forma de “limpieza étnica”. Los residentes denunciaron robos de ganado, destrucción de viviendas, sabotaje de servicios básicos y la inacción —o complicidad— de las fuerzas de seguridad israelíes.

La presión aumentó tras la instalación de nuevos asentamientos ilegales alrededor de la aldea y la declaración de amplias zonas del Valle del Jordán como tierras estatales por parte de Israel en 2024, una medida cuestionada por la organización Peace Now, que advirtió sobre una de las mayores incautaciones de tierras desde los Acuerdos de Oslo.

Para muchos de los desplazados, lo ocurrido representa una reedición de la Nakba de 1948. “Ya no hay vida aquí. Estamos reviviendo la Nakba”, resumió un joven residente antes de abandonar la zona. Sin perspectivas claras de reasentamiento, las familias desplazadas aseguran que ningún lugar de la Ribera Occidental es hoy seguro frente al avance de los colonos y la falta de protección efectiva.

Fuente: CNN