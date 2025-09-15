El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata fue escenario de una intervención de máxima complejidad.

Un equipo multidisciplinario logró reconstruir el aparato anorrectal de Violeta, una bebé de siete meses nacida con una malformación congénita severa que comprometía los conductos anal, vaginal y urinario.

La operación, que se extendió por más de nueve horas, contó con la colaboración de la Dra. Marcela Bailez, referente internacional en la materia y ex jefa quirúrgica del Hospital Garrahan, quien destacó: “Me encanta que sepan que podemos colaborar, que podemos trabajar juntos, que podemos evitar que estos niños se trasladen, siempre en el entorno de la salud pública”.

El jefe de Cirugía del HIEMI, Alberto Dalú, explicó que el procedimiento se realizó por vía laparoscópica y que el objetivo fue “separar los conductos para establecerlos individualmente, como en un niño normal”. Violeta evoluciona favorablemente y, aunque requerirá nuevos controles y una futura cirugía, el paso más importante ya se dio.

El valor de este caso no solo fue médico sino también formativo: la intervención se convirtió en una experiencia única para los residentes del hospital. “El hecho de poder resolver la patología en nuestro medio es muy provechoso para nuestros residentes y médicos, porque pueden estar todos presentes viendo la cirugía”, subrayó Dalú.

La familia de la pequeña también agradeció la calidad humana del equipo. Yanel, su mamá, aseguró: “A pesar de tener obra social, elegimos atendernos acá por la calidad de los profesionales y el buen trato, que es excelente. Para nosotros, son una eminencia”.

Con este logro, el HIEMI Tetamanti reafirma su rol como centro de referencia regional, capaz de abordar casos complejos sin necesidad de traslados y consolidando su compromiso con una salud pública accesible, de calidad y profundamente humana.