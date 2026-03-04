Una beba de un año se encuentra internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti luego de haber sido atropellada accidentalmente por un familiar en Miramar.

Ads

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando un adulto sacaba su automóvil del garaje de la vivienda y no advirtió la presencia de la menor, a quien terminó embistiendo de manera involuntaria.

Ante la gravedad de la situación, la niña fue trasladada de urgencia por el propio conductor del vehículo hasta el hospital marplatense, donde ingresó en horas de la tarde-noche.

Ads

Puede interesarte

Según informaron fuentes sanitarias, la menor permanece internada en la unidad de terapia intensiva en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°11 de Delitos Culposos, conducida por el fiscal Germán Vera Tapia.

Ads

Las autoridades señalaron que será fundamental la declaración del conductor del vehículo, así como la posible existencia de testigos o registros de cámaras de seguridad, ya que la denuncia no se realizó de manera inmediata, lo que dificulta la intervención de Policía Científica en el lugar del hecho.

Fuente: con información de El Diario de Miramar