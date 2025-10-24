Un viernes marcado por la humedad y las lluvias
La máxima según el Servicio Meteorológico Nacional será de 20°C y hay un 70% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche se esperan ráfagas de vientos del sur de hasta 50 kilómetros por hora.
La ciudad amaneció bajo un cielo cargado, con una humedad del 100% y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no deja lugar a dudas: será una jornada marcada por las tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 70% durante todo el día.
La temperatura máxima prevista para la tarde rondará los 20 °C, aunque la sensación térmica podría verse afectada por los vientos del sur que comenzarán a intensificarse con el correr de las horas. Hacia la noche, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en la vía pública y en zonas costeras.
El panorama no mejora demasiado para el sábado: se anticipa un marcado descenso térmico, con una máxima de apenas 16 °C. Las tormentas podrían continuar durante la mañana.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión