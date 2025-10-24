La ciudad amaneció bajo un cielo cargado, con una humedad del 100% y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no deja lugar a dudas: será una jornada marcada por las tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 70% durante todo el día.

La temperatura máxima prevista para la tarde rondará los 20 °C, aunque la sensación térmica podría verse afectada por los vientos del sur que comenzarán a intensificarse con el correr de las horas. Hacia la noche, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en la vía pública y en zonas costeras.

El panorama no mejora demasiado para el sábado: se anticipa un marcado descenso térmico, con una máxima de apenas 16 °C. Las tormentas podrían continuar durante la mañana.

