El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mar del Plata un viernes nublado, con la posibilidad de chaparrones durante la tarde. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 17°C, mostrando un leve repunte respecto a los días anteriores.

Ads

Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado, mientras que hacia la tarde se prevén precipitaciones aisladas, con una probabilidad de lluvia del 10% al 40%. Hacia la noche, el panorama se mantendrá mayormente nublado, aunque con baja chance de lluvias.

El viento soplará del norte por la mañana, rotando al este y noreste hacia la tarde y noche, con velocidades entre 7 y 22 km/h. No se esperan ráfagas significativas.

Ads

En síntesis, será una jornada gris y algo inestable, con un breve aumento de la temperatura, ideal para no olvidar el paraguas por las dudas.

Puede interesarte

Ads