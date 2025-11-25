Un intento de hurto terminó frustrado en la zona de 3 de Febrero al 6000, donde un hombre de 48 años advirtió movimientos extraños en su vivienda y decidió salir detrás del intruso, logrando que la policía lo aprehendiera pocos minutos después.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó al Comando de Patrullas sobre un sujeto que escapaba por la vía pública tras haber saltado desde la casa de un vecino hacia el patio interno del denunciante y luego huir saltando el portón.

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso, un hombre de 28 años, que llevaba consigo una plancha naranja, una afeitadora eléctrica, un reloj pulsera negro, un cuchillo artesanal, tres llaves y dos arandelas de bronce, elementos que no pertenecían al vecino que realizó la denuncia.

Tras ser puesto a resguardo, se notificó a la fiscal María Isabel Sánchez, titular de la UFI de Flagrancia, quien avaló el procedimiento y ordenó la formación de causa por Hurto Agravado por Escalamiento en grado de Tentativa. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.

