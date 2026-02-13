Esta semana, en la provincia de San Luis, se vivió un episodio poco común que llamó la atención de los veterinarios locales. Una persona que se identifica como “therian”, es decir, alguien que siente que tiene una identidad animal y a menudo actúa como tal, llegó junto a un acompañante a una clínica veterinaria. El individuo buscaba atención médica para lo que él mismo describió como “moquillo”, una enfermedad que afecta a los perros.

La veterinaria que atendió la situación, Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, explicó que, aunque la persona decía tener esa enfermedad canina, en realidad presentaba síntomas parecidos a los de una gripe común en humanos. Por eso, y porque no está habilitada para tratar personas, se negó a atenderlo. Además, señaló que atender a un ser humano en una veterinaria sería considerado ejercicio ilegal de la profesión.

Durante el incidente, el grupo que acompañaba al “therian” llegó a filmar la escena, lo que generó inquietud entre los profesionales porque se sintieron presionados o expuestos en las redes sociales por la grabación. Los colegas ahora están asesorándose legalmente y también trabajando con psicólogos y con el Círculo Médico de la provincia para enfrentar este tipo de situaciones, que consideran complejas desde el punto de vista de la salud mental y profesional.

El caso se da en un momento en que el fenómeno therian, personas que se sienten o se comportan como animales, está empezando a ser más visible en Argentina, con otras situaciones relacionadas, como denuncias de agresiones, también circulando en los medios.