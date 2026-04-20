Un terremoto de 7,4 sacudió el norte de Japón y generó una alerta de tsunami de hasta tres metros
La Agencia Meteorológica de Japón ordenó evacuar las zonas costeras de Iwate, Hokkaido y Aomori. En el puerto de Kuji se registró una ola de 80 centímetros. No hay víctimas confirmadas.
Un sismo de magnitud 7,4 golpeó este lunes el norte de Japón a las 16:53 hora local. La Agencia Meteorológica (JMA) emitió alerta de tsunami para las prefecturas de Iwate, Hokkaido y Aomori, y ordenó la evacuación inmediata de las zonas costeras.
El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a la costa norte de Iwate. El movimiento se percibió en Tokio, a cientos de kilómetros del punto de origen.
Cuarenta minutos después del sismo, el puerto de Kuji registró una ola de 80 centímetros. La JMA advirtió que las olas continuaban subiendo y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas. "Se prevé que las olas azoten la zona repetidamente", señaló el organismo en un comunicado.
La primera ministra Sanae Takaichi conformó un comité de emergencia y pidió a los habitantes de las zonas afectadas dirigirse a terrenos elevados. En las primeras horas no hubo reportes oficiales de muertos ni heridos.
Para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, la JMA emitió un aviso de nivel menor: olas de hasta un metro.
El sismo reavivó el recuerdo del terremoto de 2011, también frente a la costa de Iwate, que con magnitud 9,0 dejó alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.
Fuente: Infobae
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