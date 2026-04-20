Un sismo de magnitud 7,4 golpeó este lunes el norte de Japón a las 16:53 hora local. La Agencia Meteorológica (JMA) emitió alerta de tsunami para las prefecturas de Iwate, Hokkaido y Aomori, y ordenó la evacuación inmediata de las zonas costeras.

Ads

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a la costa norte de Iwate. El movimiento se percibió en Tokio, a cientos de kilómetros del punto de origen.

Cuarenta minutos después del sismo, el puerto de Kuji registró una ola de 80 centímetros. La JMA advirtió que las olas continuaban subiendo y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas. "Se prevé que las olas azoten la zona repetidamente", señaló el organismo en un comunicado.

Ads

Puede interesarte

La primera ministra Sanae Takaichi conformó un comité de emergencia y pidió a los habitantes de las zonas afectadas dirigirse a terrenos elevados. En las primeras horas no hubo reportes oficiales de muertos ni heridos.

Para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, la JMA emitió un aviso de nivel menor: olas de hasta un metro.

Ads

El sismo reavivó el recuerdo del terremoto de 2011, también frente a la costa de Iwate, que con magnitud 9,0 dejó alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.

Fuente: Infobae