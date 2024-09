Durante la mañana de este jueves, Bomberos del Cuartel Puerto acudieron a un incendio en el barrio Juramento, tratándose de un taller de chapa y pintura ubicado en Güiraldes 3800.

Llegados al lugar solicitaron apoyo de agua al cuartel San Patricio y al del Centro por las dimensiones del incendio. Se procedió a realizar dos líneas de ataque con las tres dotaciones, hacia el interior para controlar el ígneo y la extracción de posibles víctimas.

En el lugar propietario resultó herido con quemaduras en manos y cabeza, por ello fue atendido pero no trasladado por SAME. No se registraron víctimas fatales.

Se trata de un taller de 12 metros de largo por cuatro de ancho aproximadamente. Con destrucción total, lindero a la vivienda la cual no sufrió daños. En el lugar también se hizo presente un móvil de Defensa Civil.