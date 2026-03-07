Un submarino científico autónomo desapareció mientras exploraba el fondo oculto bajo el hielo de la Antártida occidental. El vehículo, llamado Ran, investigaba la parte inferior de la plataforma de hielo Dotson cuando dejó de emitir señales y no volvió al punto de encuentro previsto.

Ads

El sumergible, de unos seis metros de largo, había sido desplegado por un equipo internacional de investigadores de la International Thwaites Glacier Collaboration para estudiar una región prácticamente desconocida del continente blanco. Su misión consistía en explorar la cavidad existente entre el fondo marino y la base del hielo, un espacio que nunca había sido observado directamente por humanos.

Durante sus misiones previas, el submarino logró recorrer más de 16 kilómetros bajo la plataforma de hielo y elaborar mapas de alta resolución del área mediante sonar. Los datos revelaron estructuras inesperadas, con formas similares a lágrimas, mesetas heladas y complejos patrones de erosión en la base del hielo.

Ads

Puede interesarte

Según la oceanógrafa Anna Wåhlin, investigadora de la Universidad de Gotemburgo y autora principal del estudio, estos hallazgos muestran que los modelos actuales sobre cómo se derriten los glaciares no logran explicar completamente lo que ocurre bajo el hielo antártico.

El objetivo de la misión era comprender por qué algunas zonas de la plataforma Dotson se derriten más rápido que otras. Los científicos sospechan que las corrientes de aguas profundas relativamente cálidas influyen de manera diferente en distintas partes del glaciar, acelerando el proceso de fusión en ciertos sectores.

Ads

Aunque el equipo logró recopilar datos valiosos antes de la desaparición del vehículo, todavía se desconoce qué ocurrió con el submarino. Entre las hipótesis se mencionan un fallo mecánico, que haya quedado atrapado bajo el hielo o que haya sufrido algún problema durante la navegación en ese entorno extremo.

Los investigadores esperan reemplazar el sumergible para continuar explorando la zona, ya que comprender cómo se derriten las plataformas de hielo antárticas es clave para prever el impacto del cambio climático y la posible subida del nivel del mar en todo el planeta.