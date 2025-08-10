El sismo ocurrió a las 19:53 hora local y se sintió en varias ciudades occidentales, incluyendo Estambul y la popular zona turística de Izmir. Minutos después, se registró una réplica de magnitud 4,6.

Serkan Sak, alcalde de Sindirgi, detalló: “Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Rescatamos a cuatro personas atrapadas en un inmueble derrumbado y seguimos trabajando para llegar a dos más. La farmacia situada debajo de uno de los edificios quedó completamente destruida”. También advirtió que hay derrumbes en varios barrios y que aún no han recibido noticias de algunos lugares.

Hasta el momento, cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra riesgo de vida, según confirmaron el ministro del Interior Ali Yerlikaya y el titular de Salud Kemal Memisoglu. En Estambul no se reportaron daños, pero continúan las labores de prevención y monitoreo.

Turquía se encuentra en una zona geológicamente activa y ha sufrido grandes catástrofes sísmicas en el pasado reciente, incluyendo el devastador terremoto de febrero de 2023 que causó más de 53.000 muertos y la tragedia de 1999 en la región de Mármara que dejó casi 19.000 fallecidos.

Las autoridades continúan evaluando los daños y prestando asistencia a los afectados.

Fuente: Infobae