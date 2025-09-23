La madrugada del lunes sorprendió a miles de residentes en la zona de la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, al sufrir un sismo de magnitud 4,3.

Aunque no se reportaron heridos ni daños graves, el movimiento sísmico causó la rotura de algunos vidrios y la caída de mercadería en negocios locales. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sorprender a los habitantes en plena noche.

El servicio de transporte rápido BART, que conecta a millones de personas en el área metropolitana, sufrió retrasos durante varias horas ya que se realizaron inspecciones de seguridad en toda la red ferroviaria. Recién hacia el mediodía se normalizó la circulación.

El sismo se sintió a más de 160 kilómetros de distancia, en la ciudad de Salinas, lo que da cuenta del alcance regional de un fenómeno que, si bien fue moderado, se percibió con claridad.

Los especialistas recordaron que este tipo de temblores son habituales en California debido a la falla de San Andrés, y que no suelen provocar grandes daños. El último de magnitud similar en la zona de Berkeley ocurrió en enero de 2018, con una intensidad de 4,4.

La Bahía de San Francisco, donde se concentran importantes centros financieros y tecnológicos, es una región con alta actividad sísmica. Por eso, cada evento de este tipo refuerza la preocupación sobre la preparación y la infraestructura en un área clave no solo para Estados Unidos, sino también para la economía global.

Fuente: AP