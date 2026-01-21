Un sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter se registró este martes apenas después de las 20 en la provincia de Córdoba y se sintió en varias ciudades, generando sorpresa entre vecinos y reportes de movimientos en edificios.

Ads

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió a las 20.07, con una profundidad estimada en 30 kilómetros, y tuvo su epicentro en el departamento Ischilín, al noroeste de la capital provincial. En localidades cercanas como Deán Funes y Quilino, vecinos describieron el movimiento como “fuerte”.

El temblor también fue percibido en Cruz del Eje, Jesús María, La Falda y Río Ceballos, con intensidad media, mientras que en Córdoba capital, Cosquín y Alta Gracia se sintió de manera más leve. En San Carlos Minas, en tanto, fue percibido muy débilmente.

Ads

Testigos señalaron que el evento estuvo acompañado por un sonido similar a un trueno, una característica habitual en sismos de este tipo. Minutos más tarde, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) difundió un informe preliminar que elevó levemente la magnitud a 4,9, tras una revisión más detallada de los datos.

Las autoridades mantienen la zona bajo observación ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas ni daños estructurales relevantes. De manera preventiva, se estima que pudieron producirse caídas de objetos en viviendas y comercios cercanos al epicentro, una situación frecuente en este tipo de movimientos.

Ads

Puede interesarte

Fuente: Infobae