La comisión, según el proyecto ingresado el 14 de marzo, estaría integrada por 6 senadores y 6 diputados en proporción a la representación política de cada cámara. Tendría competencia sobre las concesionarias de energía eléctrica, agua potable, gas, transporte público y telecomunicaciones, y la obligación de elevar al menos dos informes anuales al cuerpo legislativo.

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Entre las facultades previstas, el proyecto le otorga al cuerpo poder para requerir documentación técnica, contable y contractual; convocar a audiencias a funcionarios y directivos de las empresas; y coordinar acciones con organismos de control provinciales y municipales.

Leguizamón fundamentó la propuesta en lo que describió como "una crisis estructural" en la prestación de servicios, con cortes recurrentes e infraestructura obsoleta. En febrero había presentado un pedido de interpelación para el titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), Diego Leandro Rozengardt, por los cortes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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El proyecto no cuenta aún con fecha de tratamiento en comisión.

Fuente: Diputados bonaerenses

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