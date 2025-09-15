La ciudad amaneció este lunes con un semáforo fuera de servicio en la intersección de 25 de Mayo y San Luis, lo que generó un riesgo para peatones y conductores que circulaban en las primeras horas de la mañana.

La situación se torna especialmente delicada por la cercanía de instituciones educativas y universitarias que concentran gran movimiento en el inicio de la jornada: la Escuela de Educación Secundaria Nº65, el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde funcionan los medios universitarios de radio y televisión, y la Escuela Técnica Nº2.

Vecinos y transeúntes advirtieron que, en un día de semana tan cargado como un lunes, la ausencia de señalización semafórica en una esquina céntrica supone un riesgo elevado para la seguridad vial.

Hasta el momento, el semáforo no fue reparado y el cruce permanece sin control, lo que multiplica la preocupación de la ciudadanía frente al incremento del parque automotor y el constante tránsito en la zona.

