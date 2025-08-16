El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Mar del Plata presentará hoy un día nublado con temperaturas que oscilarán entre los 6 °C y los 11 °C. Los vientos, provenientes principalmente del noroeste, alcanzarán velocidades máximas de 22 kilómetros por hora.

Ads

Por la mañana, la temperatura mínima será de 6 °C, iniciando la jornada con un clima fresco. Durante la tarde, se espera que la máxima ascienda a 11 °C, mientras que por la noche descenderá ligeramente a 9 °C.

El cielo permanecerá nublado a lo largo de todo el día, sin precipitaciones significativas previstas. Según el SMN, los vientos no representarán inconvenientes, manteniendo una intensidad moderada.

Ads

Puede interesarte

Para el domingo, se anticipa una jornada similar, aunque con temperaturas mínimas y máximas ligeramente superiores a las de este sábado, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads