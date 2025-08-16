Un sábado fresco en Mar del Plata, aunque sin precipitaciones ni vientos fuertes
La máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional ascenderá a los 11°C. Los vientos, del noroeste no presentarán mayor inconveniente.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Mar del Plata presentará hoy un día nublado con temperaturas que oscilarán entre los 6 °C y los 11 °C. Los vientos, provenientes principalmente del noroeste, alcanzarán velocidades máximas de 22 kilómetros por hora.
Por la mañana, la temperatura mínima será de 6 °C, iniciando la jornada con un clima fresco. Durante la tarde, se espera que la máxima ascienda a 11 °C, mientras que por la noche descenderá ligeramente a 9 °C.
El cielo permanecerá nublado a lo largo de todo el día, sin precipitaciones significativas previstas. Según el SMN, los vientos no representarán inconvenientes, manteniendo una intensidad moderada.
Para el domingo, se anticipa una jornada similar, aunque con temperaturas mínimas y máximas ligeramente superiores a las de este sábado, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional.
