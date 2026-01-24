El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico para Mar del Plata de este sábado, en el marco del fin de semana más concurrido del verano por la llegada masiva de turistas a la ciudad: se prevé una máxima de 30°, con un leve descenso hacia la noche cuando podría haber precipitaciones.

La probabilidad de lluvias se ubica cercana al 40% durante la noche. En cuanto al viento, soplará del sector norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h por la noche.

De acuerdo al pronóstico extendido, el domingo continuará con temperaturas elevadas, con una máxima estimada en 30°, pero con mayores probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.

