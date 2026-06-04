Un concejal de La Libertad Avanza en San Isidro quedó nuevamente en el centro de la controversia luego de que se difundiera un video registrado en 2023 en una dependencia municipal de Boulogne. En las imágenes se observa al edil Alberto Montes realizando un contacto físico sin consentimiento hacia una compañera de trabajo, situación que derivó en una denuncia por abuso sexual.

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El hecho ocurrió cuando Montes aún se desempeñaba como inspector de tránsito y ya había sido electo concejal. A raíz de la denuncia se inició una causa penal que sigue en trámite en la Justicia bonaerense. Paralelamente, el dirigente acordó en el fuero civil el pago de una indemnización de 12 millones de pesos a la denunciante, aunque trascendió que se habría retrasado en el cumplimiento de ese compromiso económico.

La reaparición pública del caso generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición local, que impulsan su expulsión del Concejo Deliberante por considerar que existen motivos de inhabilidad moral para continuar en el cargo. Mientras tanto, la defensa del concejal sostiene que existió un acuerdo entre las partes y busca cerrar el frente judicial, aunque el expediente penal continúa avanzando.

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