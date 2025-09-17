El partido bonaerense de Pilar amaneció este martes en estado de alerta tras confirmarse la presencia de un puma en las inmediaciones del barrio privado Pilar del Este, uno de los desarrollos urbanísticos más grandes de la zona norte del conurbano.

Las cámaras de seguridad registraron al felino durante la madrugada y, horas más tarde, los administradores del barrio Los Jazmines confirmaron mediante un comunicado que el animal había ingresado al perímetro interno. El mensaje encendió la preocupación entre cientos de familias que residen en el lugar.

De inmediato se activó un operativo de búsqueda que incluye drones y personal especializado en tierra. El objetivo es localizar al puma, que se presume desorientado y fuera de su hábitat natural. “Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”, notificó la administración a los vecinos.

Especialistas consultados recordaron que la presencia de fauna silvestre no es del todo extraña en Pilar, ya que el complejo se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales. Sin embargo, advirtieron que la cercanía del animal a zonas densamente pobladas lo vuelve potencialmente peligroso.

El Ministerio de Flora y Fauna bonaerense difundió recomendaciones en caso de un encuentro: no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse lentamente, alzar a los niños, mantener contacto visual y dar aviso inmediato a la Policía Rural o a las autoridades competentes. Se trata de una especie protegida, por lo que está prohibida su caza o envenenamiento.

Fuente: TN