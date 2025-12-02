La Policía Federal Argentina junto a personal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand, llevó adelante la Operación "Protección de las Infancias VI", un despliegue simultáneo realizado este martes, que incluyó 117 allanamientos en 73 localidades y que alcanzó también a Mar del Plata, donde se ejecutaron procedimientos en el marco de investigaciones por delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales como pornografía infantil y grooming.

Coordinada por el Ministerio Público bonaerense —a través del Departamento de Delitos Conexos a la Trata, Ciberpedofilia y Grooming— la acción reunió a fiscales especializados de toda la provincia y a diversas fuerzas policiales y unidades federales. En Mar del Plata intervino la fiscal Graciela Trill, referente local en la temática y dejo un saldo de 4 personas que quedaron a disposición de la Justicia por tenencia y distribución de material pornográfico infantil, entre ellos un estudiante, un chico que vende contenido en Only Fans, un profesor de teatro y un árbitro de fútbol infantil.

Allanamientos y dispositivos secuestrados

En simultáneo con el resto del territorio bonaerense, en Mar del Plata se realizaron procedimientos vinculados a investigaciones por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, así como casos de grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal.

Aunque el detalle local se mantiene bajo reserva judicial, la Procuración General informó a nivel provincial que durante la operación se secuestraron:

81 computadoras

211 teléfonos celulares

191 dispositivos de almacenamiento

1 arma de fuego

Además, se realizaron 32 análisis preliminares sobre el material detectado en los allanamientos.

Investigados y perfiles detectados

En toda la provincia fueron investigadas 112 personas, de las cuales 103 son hombres y 9 mujeres, con edades entre 13 y 62 años. Entre los casos más sensibles se registraron tres menores de 16 años que compartían material ilegal.

También se identificaron 40 menores de edad que convivían con los investigados, un dato que motivó medidas de protección específicas a cargo de los organismos correspondientes.

Otro punto señalado por el Ministerio Público es que cuatro de los investigados trabajaban en contacto directo con niños y adolescentes, y dos pertenecían a fuerzas de seguridad.

Un operativo que crece año a año

La de este año fue la sexta edición de la operación, y, según la Procuración, se logró un avance importante en la detección de contenidos generados con inteligencia artificial, una modalidad que se está incorporando a causa de las nuevas tecnologías.

En la coordinación de la acción intervinieron fuerzas provinciales, Policía Federal, Policía de la Ciudad, divisiones de delitos informáticos de Azul, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, San Nicolás y también unidades operativas federales de Mar del Plata.

Desde la fiscalía especializada local destacaron la importancia de este tipo de operativos conjuntos para investigar, prevenir y frenar la circulación de material de abuso sexual infantil, así como para identificar situaciones de riesgo y activar protocolos de protección.