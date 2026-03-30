Imagen: Reuters

Se trata del buque Anatoly Kolodkin, que transporta alrededor de 100.000 toneladas de petróleo, en lo que representa el primer envío de este tipo en al menos tres meses hacia el país caribeño.

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La llegada del cargamento constituye un alivio clave para el sistema energético cubano, que atraviesa una fuerte escasez de combustible, con apagones prolongados y dificultades en servicios básicos.

El arribo del petrolero se produce tras una decisión del gobierno de Donald Trump de flexibilizar parcialmente el bloqueo energético que pesaba sobre Cuba. La medida permitió el ingreso del buque pese a las sanciones vigentes y a las advertencias previas de Washington contra países que enviaran petróleo a la isla.

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El propio mandatario estadounidense justificó el cambio de postura con argumentos humanitarios, al señalar que la población cubana necesita energía para sostener servicios esenciales.

Desde Moscú, el gobierno de Vladímir Putin reafirmó su intención de continuar enviando suministros a Cuba. Sostuvo que existe una “obligación” de asistir a países aliados ante situaciones críticas como la que atraviesa la isla.

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El buque partió del puerto ruso de Primorsk a comienzos de marzo y se encuentra ahora en el puerto de Matanzas, donde se espera la descarga del crudo.

Cuba enfrenta desde principios de año un severo déficit energético, agravado por la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela y por las restricciones impuestas por Estados Unidos. Esta situación provocó cortes de electricidad, racionamiento de combustible y un fuerte impacto en la vida cotidiana.

En este contexto, la llegada del petróleo ruso aparece como una medida de alivio inmediato, aunque analistas advierten que no resuelve de fondo los problemas estructurales del sistema energético cubano.